Autovelox, nuova gara d’appalto al Comune di Atripalda per il servizio di gestione delle multe: in media 20mila all’anno

Gara con procedura aperta ad Atripalda per l’appalto del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori del codice della strada e delle violazioni amministrative del Suap. Il Comune del Sabato, con contratto del 13/05/2019, aveva affidato alla ditta Maggioli S.p.A. di Sant’Arcangelo di Romagna tale servizio di gestione tra cui le multe elevate con l’autovelox installato lungo la Variante 7bis. Migliaia di verbali al mese rilevati dall’occhio elettronico per violazione ai limiti di velocità lungo la strada di scorrimento veloce che conduce al casello autostradale di Avellino Est, che sono in media 20mila all’anno. Ma in base all’articolo del contratto che recita «L’appalto è concesso per la durata di cinque anni consecutivi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio concordemente stabilito per il giorno 1 giugno 2019 e dunque sino al 31 maggio 2024. L’appalto si intende concluso alla scadenza del contratto o, in via anticipata, al raggiungimento della somma di aggiudicazione pari a 190.450,00 euro oltre Iva come per legge. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito» e che l’appalto ha raggiunto la somma di aggiudicazione di 190.450,00 euro e pertanto deve intendersi concluso in via anticipata. Da qui il via degli atti per l’indizione di una nuova gara a procedura aperta per la quale Palazzo di città ha stanziato la somma complessiva di 976.060,00 euro sulla base della media dei procedimenti amministrativi del Suap e dei verbali elevati negli ultimi anni dal Comando di Polizia Municipale.

La procedura di gara è gestita dalla Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato integralmente con modalità telematica. La determina è a firma del Responsabile del III Settore – Area di Vigilanza – Comandante della Polizia Municipale, capitano Domenico Giannetta mentre il responsabile unico del procedimento è il vice comandante Sabino Picone.

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione dei procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, delle violazioni amministrative e del Suap, con la lavorazione dei verbali con la relativa notifica e gestione finanziaria degli stessi. Oltre a fornire software, apparecchiature e formazione, dovrà notificare al trasgressore il verbale contestato, dovrà procedere alla gestione degli incassi e anche dei ricorsi al Prefetto attraverso il Sistema Informatico Sanzionatorio Amministrativo, e quelli al contenzioso dinanzi al Giudice di Pace e in Cassazione fornendo al Comando della Polizia specifiche controdeduzioni scritte.

La media dei verbali annui è pari a 20mila e l’importo a base di gara per il data entry è fissato in 7,00 euro per ogni verbale.

Per il Suap invece il numero delle pratiche cartacee è pari a mille, la media delle pratiche annue è pari a 200 e l’importo a base di gara per il data entry è fissato in 50,00 euro per ciascuna pratica Suap digitalizzata, inserita sul software gestionale Suap e lavorata sulla piattaforma telematica impresa in un giorno.

L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ma il Comune comunque continua ad incassa nuove sconfitte dinanzi al Giudice di Pace di Avellino per le multe elevate con l’autovelox istallato lungo la Variante nel giugno del 2018. Nonostante le sconfitte l’autovelox tuttavia sta risultando uno strumento utile per risanare il bilancio di Palazzo di città. L’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo nel Previsionale 2020 ha stimato incassi annui per circa 4milioni di euro.