Coronavirus, l’Italia record di morti in Europa: oggi supera anche l’Inghilterra

L’Italia è il Paese in Europa con il maggior numero di decessi da Covid. Secondo i dati dell’osservatorio della Johns Hopkins University il numero di decessi da Coronavirus nel mondo ha superato quota 1,6 milioni. A livello globale i morti da Covid-19 accertati sono stati 1.600.219, Sono 17.938 i nuovi contagi in Italia. Sono invece 3.158 i ricoverati in terapia intensiva. I decessi segnalati oggi sono 484, ancora in calo rispetto a venerdì, quando sono stati 761 e sabato 649. In totale le vittime dall’inizio della pandemia sono 64.520.