Coronavirus, una primula nelle piazze per la vaccinazione

Come le primule iniziano ad affiorare dal terreno indicando che l’inverno freddo e cupo sta volgendo al termine, così la primula sarà il simbolo della campagna di vaccinazione anti COVID di massa in Italia. È l’immagine dei padiglioni in cui verranno somministrate le dosi del vaccino, progettate ambedue pro bono dall’architetto Stefano Boeri e dal team del suo studio e presentata stamane, 13 dicembre, alla presenza del commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri.