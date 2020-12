L’ex sindaco Paolo Spagnuolo denuncia: «Atripalda è la città dei cantieri bloccati»

«Troppe questioni ancora irrisolte in città». E’ la denuncia dell’ex sindaco Paolo Spagnuolo. Un lungo j’accuse che prende il via dai cantieri infiniti: «le questioni aperte sono tante dagli interventi di manutenzione straordinari che erano stati promessi in tempi diversi non sono stati rispettati. Penso a Cerza Grande, su cui abbiamo presentato un’interrogazione. Ai residenti fu detto che entro luglio questi lavori sarebbero stati completati con la strada che presenta una situazione di dissesto e pericolo. Eppure questo non è stato rispettato. Avevamo fatto riferimento in consiglio comunale a contrada Fellitto dove ci sono anche i residui delle esondazioni del torrente Fenestrelle. E’ vero che i residui ricadono sul territorio di Avellino ma i danni, in caso di una nuova esondazione all’altezza del Ponte delle Filande, ricadranno sui cittadini di Atripalda che quando escono di casa vedono tutto quel materia che giace come una minaccia sul ponte».

L’ex fascia tricolore punta l’indice anche sui lavori di rinaturalizzazione e riqualificazione del fiume Sabato che procedono a rilento e con continui stop: «qua bisogna chiarirsi una volta per tutte: quando entrano le ruspe in campo il delegato Antonacci faceva la foto annunciando che i lavori riprendevano. Noi come gruppo consiliare abbiamo a suo tempo denunciato l’insicurezza del cantiere quanto meno rispetto alla viabilità pubblica per le transenne ricoperte sui ponti e lungo via Fiume che rendono impossibile la visibilità o la osteggiava notevolmente, ci veniva detto poi che il cantiere ei lavori non erano del comune di Atripalda ma dipendevano dalla Provincia. Oggi sappiamo che c’è un altro problema: pare che una delle ditte che stessero lavorando fosse in odore di camorra per cui è stata eliminata. E adesso cosa si fa? C’è qualcuno che va in Provincia per farci capire che succederà».

Altra questione sono i buoni spesa «i cittadini giustamente ci tempestano di telefonate. Sono arrivati 86 mila euro da distribuire per rendere un natale più dignitoso a tutte le famiglie di Atripalda. Ed è mai possibile che questi buoni che sono destinati al Natale debbono essere erogati molto prima del 24 dicembre, ancora non c’è una determina del Comune di Atripalda. E’ l’unico comune che è rimasto ancora indietro rispetto a ciò. Questo non è possibile, questo è menefreghismo verso la città. Allora mi chiedo chi a partire dal sindaco non aveva questa voglia passione, dedizione verso i cittadini. Perché si sono candidati e poi sono spartiti dalla circolazione? Non si può certo compensare queste mancanze in un momento di crisi con un albero di Natale allestito in piazza, che è sì un simbolo che deve pur starci, ma non è che ci puliamo la coscienza verso i cittadini dicendo ho adempiuto al mio mandato elettorale». Spagnuolo ricorda che nel momento in cui la città è stata con tutta la Campania “zona rossa” ci sono state attività completamente ferme «che avevano l’obbligo di chiusura e anche rispetto a questo pretendiamo a questo punto che al di là delle ballate fatte in piazza per i commercianti si pensi anche a tutelarli economicamente a partire dalla Tari per verificare tutte le possibilità sui tributi locali per un’agevolazione rispetto ad un mese e mezzo di chiusura obbligata».

Infine il capogruppo consiliare di “Noi Atriaplda” ritorna sulla problematica delle scuole: «anche qui non sindachiamo se è giusto aprire o chiudere. Sono delle scelte che spettano al sindaco che rispettiamo. Ma c’è una condizione fondamentale che vogliamo sottolineare: se la scelta tra l’apertura e la chiusa dipende dal livello della salute dei nostri ragazzi che si vuole perseguire, allora ci sta bene. Ma se l’alternativa è che se apro debbo apprestare tutte le misure di sicurezza che non sono stato in grado di organizzare a settembre, adempimenti che non sono stati ancora fatti, se chiudo almeno sto al sicuro e non ho problemi sotto questo profilo. Allora è qui che non ci troviamo d’accordo. La scelta invece deve essere fatta a condizione che ci siano comunque gli elementi all’interno delle scuole per poter aprire. E chiedo in questo mese di chiusura l’amministrazione, e vorrei che anche la dirigente scolastica ci desse contezza su questo, l’Amministrazione si è adoperata nei confronti della scuola per quanto di propria competenza nel mettere in sicurezza. O il sette gennaio, alla riapertura, faremo un’altra falsa partenza come quella che abbiamo fatto a settembre? O ancora il sindaco e l’assessore all’istruzione aspettano una nuova proroga per poter tenere chiuse le scuole anche dopo le festività?».