“A Natale regala un Sorriso”: l’iniziativa benefica della Misericordia di Atripalda

Quest’anno per la prima volta la Misericordia di Atripalda mette in campo questa nuova iniziativa, apriamo i nostri cuori e realizziamo i desideri di tanti bambini. La raccolta dei doni inizia da lunedì 14 dicembre dalle 8:00 alle 20:00 nella sede di Via Rapolla, si prega di indicare sul pacco una M o F a seconda se è destinato a un maschietto o femminuccia e la fascia di età di riferimento.

Per la consegna ed eventuali informazioni telefonare al 377 0943010 dalle 9:00 alle 13:00.

Precisiamo che per il periodo particolare di emergenza covid possiamo accettare in dono solo oggetti nuovi.