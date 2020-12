La Scandone batte Pozzuoli 73-70

Ottima prova per la squadra di coach De Gennaro che in casa batte Pozzuoli e colma in sole tre giornate il gap di classifica legato alle penalizzazioni.

La Scandone domina il primo tempo, si fa rimontare ma riesce a portare a casa la terza vittoria consecutiva. Ancora una volta decisivo Sousa, con 17 dei suoi 24 punti nel primo tempo.