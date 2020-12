Auto travolge un’ambulanza del 118 all’incrocio di via San Lorenzo: spaventoso incidente ad Atripalda. Foto

Auto travolge un’ambulanza del 118 all’incrocio di via San Lorenzo ad Atripalda. Spaventoso incidente questa mattina nella cittadina del Sabato, all’altezza di parco delle Acacie, nei pressi dell’incrocio tra via Ferrovia e via San Lorenzo.

Una Fiata Panda proveniente da via San Lorenzo nell’imboccare l’incrocio per proseguire verso il centro ha travolto un’ambulanza della Misericordia di Atripalda proveniente da via Roma in urgenza, con a bordo un sospetto caso di Covid, che si stava dirigendo verso l’ospedale Moscati di Avellino.

L’uomo alla guida non si sarebbe accorto del sopraggiungere del mezzo di soccorso, impattandosi violentemente. Sia l’auto che l’ambulanza hanno riportato gravi danni. Nell’ambulanza, oltre al conducente e al paziente c’era a bordo un infermiere e un medico del 118.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e il 118. Sul posto sono giunte altre due ambulanze, una per soccorrere il paziente rimasto bloccato nel mezzo incidentato e trasportarlo al nosocomio avellinese, mentre l’altra per medicare i volontari e l’automobilista. Per loro fortunatamente solo tanta paura e qualche lieve contusione ed escoriazioni per il conducente dell’auto. Sul posto anche una gazzella dei Carabinieri della locale stazione che ha effettuato i rilievi di sorta per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e una pattuglia di agenti della Polizia municipale. Il tratto di strada che conduce alla stazione ferroviaria di Avellino è rimasta chiusa per diverse ore con il traffico fatto defluire dai vigili per consentire ai carabinieri di poter effettuare i rilievi utili alla ricostruzione del sinistro. L’incrocio negli anni è stato teatro di numerosi incedenti anche gravi. Fortunatamente ieri solo tanto spavento e qualche ferita lieve medicata sul posto.

A seguito dell’incidente purtroppo il parco automezzi della Misericordia si è ridotto a sole due ambulanze in quanto il mezzo coinvolto nel sinistro non sarà più utilizzabile. Ora solo un acquisto potrà riportare il parco automezzi al numero necessario per i trasporti ordinari e di emergenza che la Confraternita svolge quotidianamente.