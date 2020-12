Buoni spesa, al via il bando ad Atripalda di 86 mila euro: da questa mattina si potrà presentare la domanda

Voucher comunali per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, pubblicato l’atteso bando ad Atripalda. Da questa mattina si potrà presentare la domanda, corredata da documento di identità e codice fiscale, inviandola attraverso la piattaforma https://atripalda.bonuspesa.it. I fondi a disposizione sono 86mila euro e la Giunta del sindaco Giuseppe Spagnuolo ha approvato il bando. Voucher destinati per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per fronteggiare l’emergenza causata da Coronavirus. «Va sottolineato che da oggi i cittadini potranno inoltre domanda per avere l’erogazione dei voucher alimentari– illustra l’assessore con delega ai Servizi sociali, Nancy Palladino -. Questa volta la procedura sarà tutta informatizzata. Non esiste il cartaceo, nessuno potrà scaricare il modello e consegnarlo a mano al comune ma si farà tutto online. Per cui il cittadino dovrà collegarsi al link pubblicato sul sito del comune di Atripalda e scaricare la domanda, compilarla in tutte le sue parti, e ricaricarla nel programma e spedirla sulla piattaforma. I cittadini che risulteranno beneficiari del voucher verranno avertiti con un sms sul proprio cellulare. In questo sms sarà contenuta sia l’importo a loro assegnata e il Pin attraverso il quale potranno recarsi a fare spesa nei negozi convenzionati che hanno aderito all’iniziativa».

Nella domanda si dovrà inserire un numero di cellulare, dove verrà inviato, in caso di accoglimento della stessa a seguito dell’istruttoria, il Pin necessario per effettuare gli acquisti presso gli esercizi convenzionati, entro il 30 gennaio prossimo. Il bonus spesa è in formato elettronico, cioè sarà spendibile, parzialmente o totalmente, presentando alla cassa dell’esercizio convenzionato esclusivamente il codice fiscale (o i dati anagrafici) ed inserendo il Pin segreto nel Pos. II cittadini potranno verificare il credito residuo sul portale inserendo codice fiscale e Pin. Gli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa dovranno presentare manifestazione d’interesse da oggi e fino a lunedì 21 dicembre attraverso un modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, da caricare sulla stessa piattaforma comunale.

Sulle polemiche scoppiate in città sui ritardi nell’uscita del bando la Palladino chiarisce «E’ una misura che il Governo ha emanato in Gazzetta ufficiale il 23 novembre e le risorse economiche sono state materialmente accreditate presso i comuni agli inizi di dicembre. Come l’altra volta ci sono dei criteri diversificati attraverso i quali si riescono ad attribuire le fasce di priorità ai beneficiari. Verranno assegnati i voucher a chi non supera i 300 euro del reddito di cittadinanza o pensione sociale, ma anche a chi prende di più dei 300 euro ma che non hanno potuto lavorare e hanno la capacità di dimostrare di non aver percepito cassa integrazione e disoccupazione o altro durante il periodo di novembre. Il beneficio è rivolto a tutti coloro che possono dimostrare che nel mese novembre hanno avuto una capacità reddituale diminuita a causa dell’istituzione della zona rossa e delle restrizioni ad esse connesse. Quindi non sono vere le polemiche sui social, ma se si legge con attenzione il bando ci si renderò conto che ci sono varie fattispecie di perdita di introito a causa della zona rossa. La platea che può partecipare la beneficio è molto ampia. Bisogna leggere con attenzione i criteri. La cosa importante che il bando scade il 22 dicembre alle ore 14 e sarà tutto online».