Idea Atripalda dona libri per il Natale ai bambini: “ alimentare la curiosità e il senso civico”

Per queste inusuali festività natalizie ci auguriamo una inondazione di cultura. Abbiamo pensato ad un piccolo regalo per i bambini e le bambine.

Questi sono i libri che doneremo attraverso Arci Avellino e Don Tonino Bello Odv -AV- ai cittadini più piccoli. La speranza è che questi volumi possano alimentare la curiosità e il senso civico di quelli che saranno i cittadini responsabili del mondo di domani. Diversi sono i temi trattati, dalla tutela dei diritti all’ambiente, oltre a bullismo, razzismo, parità di genere. Solo con la lettura si possono abbattere i grandi muri che ci opprimono.

Ci fa piacere precisare che questa donazione è stata resa possibile grazie ai volontari di ATRIPALDA SOLIDALE, i quali hanno voluto utilizzare i rimborsi benzina per un ulteriore azione solidale verso la propria città.

Questo è solo un piccolo gesto, ma che rappresenta un buon proposito per un 2021 che speriamo possa essere l’alba di un tempo nuovo, in cui l’Italia non sarà più “il Paese che legge di meno” e in cui le istituzioni (tutte) diano più spazio alla cultura.

La cultura è lavoro, motivo di riscatto e di liberazione. La cultura è futuro.

Buon Natale a tutti e tutte!