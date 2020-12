Incidente di via San Lorenzo, questa mattina nella chiesa del Carmine i funerali della 40enne

Dalle risultanze dell’esame eterno, eseguito ieri mattina dal dottor Lamberto Pianese, si riusciranno a chiarire le cause della morte di Michela Pascarosa, la 40enne atripaldese deceduta presso l’Ospedale Moscati di Avellino il giorno dopo l’incidente stradale tra l’ambulanza sulla quale viaggiava ed un’auto.

A disporre l’esame autoptico è stato il pubblico ministero, dottoressa Cecilia Annecchini della Procura della Repubblica di Avellino, che informata di quanto accaduto dai Carabinieri della stazione di Atripalda, che stanno indagando sul sinistro, ha deciso d’ufficio di aprire un’inchiesta per fare piena luce sulle cause del decesso della giovane e sulla dinamica dell’incidente avvenuto martedì scorso all’altezza dell’incrocio di via San Lorenzo.

Il Pm ha anche disposto il sequestro dell’ambulanza e della Fiat Panda, entrambe danneggiate gravemente nel violento impatto.

L’esame esterno è stato eseguito preso l’obitorio della città ospedaliera dal medico legale, dottor Lamberto Pianese, nominato dalla Procura, che nei prossimi giorni presenterà una relazione. Visionata anche la cartella clinica della giovane che è stata ricoverata per un giorno presso il reparto di Rianimazione.

Il corpo è stato poi in tarda mattina riconsegnato ai familiari per consentire l’ultimo saluto alla donna. Questa mattina i funerali partiranno proprio dalla Città Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”. Il rito funebre sarà celebrato da don Ranieri Picone alle ore 10 nella parrocchia del Carmine di via Roma.

Una tragedia che ha lasciato la cittadina del Sabato nella più profonda commozione. Atripalda si è stretta intorno al dolore del papà Peppino, la mamma Rosa, i fratelli Carmen, Maria Luisia ed Antonio e al cognato Fabio Caporale. Messaggi di cordoglio sono stati pubblicati suoi social.

La 40enne martedì scorso viaggiava come paziente a bordo di un’ambulanza del 118 quando all’incrocio di via San Lorenzo, intorno alle 9.30, si è impattata con una Fiat Panda guidata da un uomo. La donna, poco prima dello spaventoso incidente era stata soccorsa dagli operati e medici del 118 presso la propria abitazione per essere condotta d’urgenza all’ospedale. Un forte malore legato a patologie pregresse alla base della richiesta di soccorso.

E proprio qui nel tardo pomeriggio di mercoledì la giovane è spirata.

Ora solo dagli elementi emersi dall’esame autoptico si potrà chiarire se le cause della morte sono legate alle patologie congenite e pregresse o possa essere collegato all’incidente. Un impatto violentissimo e una scena terribile apparsa agli occhi dei genitori della 40enne che viaggiavano a bordo della propria utilitaria dietro l’autombulanza, per accompagnare la figlia che stava male in ospedale.

Un urto spaventoso. Dall’impatto sia l’auto che l’ambulanza hanno riportato gravi danni. Nell’ambulanza, oltre al conducente e alla paziente, distesa sulla barella, c’era a bordo un infermiere e un medico del 118.

Sul posto sono giunte altre due ambulanze, una per soccorrere la paziente rimasta bloccata nel mezzo incidentato e per trasportarla al nosocomio avellinese dove poi è deceduta il giorno dopo, mentre l’altra per medicare i volontari e l’automobilista. Per loro fortunatamente solo tanta paura e qualche lieve contusione.

Sul posto una gazzella dei Carabinieri della locale stazione che ha effettuato i rilievi di sorta per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e una pattuglia di agenti della Polizia municipale.