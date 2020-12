Concorso “Accendi il Natale ad Atripalda”: Comune e Pro Loco in campo per premiare l’addobbo più bello

Il Comune di Atripalda ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco, il Concorso denominato “Accendi il Natale ad Atripalda”, diviso in due sezioni: “Il balcone/finestra illuminato più bello” e “L’addobbo interno particolare più bello”. Il fine è abbellire e rendere più suggestivo il territorio comunale in occasione delle festività natalizie 2020, affinché si viva una maggiore atmosfera di festa, coinvolgendo i singoli cittadini del Centro e delle Periferie nel valorizzare, a proprie spese, uno o più elementi (balconi, finestre, terrazze, davanzali, portici o giardini) che si affacciano sulla pubblica via, attraverso decorazioni, luci e addobbi, oppure spazi interni di private abitazioni.

I partecipanti al Concorso potranno cimentarsi nella creazione delle loro opere con originalità e fantasia dando vita ad angoli suggestivi.

Tali elementi possono far parte di abitazioni private singole o situate in un complesso condominiale, oppure essere di proprietà condominiale (ad esempio giardini condominiali).

Art. 2 Possono partecipare al concorso tutti i cittadini residenti nel Comune di Atripalda.

Art. 3 La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

Art. 4 I premi saranno tre per ogni sezione e verranno assegnati secondo i criteri indicati agli artt. 5 e 8:

“Il balcone/finestra illuminato più bello”:

1° PREMIO – € 800,00 in buoni acquisto generi alimentari offerti da esercizi commerciali di Atripalda.

2° PREMIO – n. 1 Tablet offerto dall’Amministrazione Comunale.

3° PREMIO – Smartphone offerto da un commerciante di Atripalda.

“L’addobbo interno particolare più bello”.

1° PREMIO – € 800,00 in buoni acquisto generi alimentari offerti da esercizi commerciali di Atripalda.

2° PREMIO – n. 1 Tablet offerto dall’Amministrazione Comunale.

3° PREMIO – Smartphone offerto da un commerciante di Atripalda.

Art. 5 Il cittadino che intende partecipare al concorso dovrà caricare le fotografie della propria realizzazione sulla pagina Facebook “ACCENDI IL NATALE AD ATRIPALDA” dal 19/12/2020 al 03/01/2021. Le 5 (cinque) foto per ogni sezione del concorso che riceveranno più like saranno valutate da una Giuria i cui componenti sono indicati nell’art. 6.

All’attribuzione del voto finale concorrerà al 50% il voto popolare espresso con i like sulla pagina facebook “Accendi il Natale ad Atripalda” e per il restante 50% il voto della Giuria.

Art. 6 La Giuria sarà composta da un rappresentante della maggioranza, Consigliera delegata agli eventi, un dipendente comunale, un rappresentante dell’opposizione, un rappresentante della Pro Loco e rappresentanti della stampa locale.

Ai componenti della Giuria non spetta alcun compenso o gettone di presenza. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

L’esito del concorso e la data di assegnazione dei premi verranno resi pubblici dall’Amministrazione Comunale, sul Sito internet istituzionale del Comune e sulla pagina facebook “Accendi il Natale ad Atripalda”.

Art. 8 La Giuria valuterà gli allestimenti migliori ed il particolare più bello secondo i seguenti criteri: a) armonia e bellezza estetica, b) creatività e originalità dell’allestimento, c) integrazione con il contesto urbano, d) eco sostenibilità ed inserimento di elementi di riciclo/recupero, e) uso dell’illuminazione, esprimendo un punteggio da 1 a 5 per ogni fattore di valutazione.

Art. 9 I partecipanti al concorso garantiscono di essere titolari esclusivi di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione economica connessi alle fotografie pubblicate sulla pagina facebook “Accendi il Natale ad Atripalda”. Il Comune di Atripalda è esonerato da ogni responsabilità civile o penale, domanda o rivendicazione che venga avanzata da terzi sul materiale inviato in ordine alla paternità dell’opera o alla titolarità di diritti d’autore o di utilizzazione economica sull’opera medesima. Il Comune di Atripalda è esonerato da ogni responsabilità civile o penale, domanda o rivendicazione che venga avanzata, anche con riguardo alla violazione del diritto all’immagine. La Giuria si riserva la facoltà di escludere dal concorso i partecipanti che, a insindacabile giudizio, hanno presentato materiale ritenuto non idoneo, offensivo o lesivo dei diritti sopra menzionati. Il Comune di Atripalda utilizzerà i dati ed il materiale pervenuto unicamente per le finalità del concorso.

Art. 10 La Giuria provvederà a redigere un verbale con la classifica finale. Nel medesimo atto saranno assegnati i premi ai vincitori. I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito del Comune e sulla pagina facebook “Accendi il Natale ad Atripalda”.

Art. 11 La premiazione dei vincitori del concorso avverrà, compatibilmente con le restrizioni imposte dalla situazione epidemiologica COVID – 19, nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà presso il Municipio di Atripalda. In alternativa, verranno pubblicate sul sito le foto della consegna dei premi.

Art. 12 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso.