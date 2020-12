Avellino sconfitto a Bari: finisce 4-1

L’Avellino esce sconfitto dal San Nicola di Bari. I biancoverdi di mister Braglia interrompono la serie positiva di risultati utili e vengono piegati nel primo tempo dai galletti che riescono a blindare la vittoria finale per 4-1. Il primo gol è di Marras al 14’. Successivamente sempre per i padroni di casa Celiento e Antenucci che sigla una doppietta. Il gol della bandiera per l’Avellino è di Bernadotto nel recupero.

FINALE: BARI 4 – AVELLINO 1

Bari (3-4-3): Frattali; Celiento (69′ Corsinelli), Di Cesare (46′ Perrotta), Ciofani; Semenzato, Lollo, Maita (62′ Bianco), D’Orazio; Marras (56′ Simeri), Antenucci (56′ Candellone), D’Ursi. All. Auteri

A disposizione: Liso, Marfella, Hamlili, Andreoni

Avellino (4-4-2): Forte; Ciancio, Miceli, Dossena, L. Silvestri; Adamo (58′ M. Silvestri), D’Angelo (58′ Bruzzo), Aloi (75′ Rizzo), Tito; Santaniello (62′ Bernadotto), Fella (62′ Maniero). All. Braglia

A disposizione: Pane, Pizzella, Leoni, Errico, Rocchi, Burgio, Nikol

Marcatori: 14′ Marras (B), 16′ Celiento (B), 26′ rig. Antenucci (B), 41′ Antenucci (B), 93′ Bernardotto (A)