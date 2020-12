Coronavirus: dolore ad Atripalda per la morte di Ferdinando Maffeo: domani i funerali

Ha lottato per circa un mese in ospedale a Roma contro un virus che alla fine non gli ha dato scampo. Cordoglio e commozione anche nella cittadina del Sabato per la scomparsa del signor Ferdinando Maffeo di 83 anni, originario di Atripalda ma da decenni trasferitosi nella capitale. Lo piangono i figli Floriana e Christian, la nuora Marcela i nipoti e i parenti tutti.

La figlia, nell’ultimo mese, aveva aggiornato quotidianamente gli amici di famiglia sullo stato di salute del padre, attraverso il profilo Facebook del genitore, invitando alla preghiera tutti affinché dessero la forza al proprio genitore di sconfiggere il virus. E sulla bacheca del social network ieri sono stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio e commozione.

I funerali si svolgeranno domani 23 dicembre, alle ore 15, presso la Chiesa del Carmine di Atripalda.