Doppio anticipo a mercoledì per il mercato infrasettimanale di Atripalda in occasione delle festività di Natale

Doppio anticipo per il mercato infrasettimanale ad Atripalda in occasione delle festività di Natale.

E’ quanto deciso dall’amministrazione sindaco Giuseppe Spagnuolo, congiuntamente all’assessore al Commercio Mirko Musto e al Comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta di concerto con i rappresentanti dei sindacati degli operatori non a posto fisso che prendono parte alla fiera del giovedì.

Un mercato che si volgerà questa mattina e mercoledì prossimo nella sua interezza, essendo la Campania ancora in zona arancione, per cui saranno operativi sia i settori alimentari che quelli non alimentari, senza distinzioni fra categorie merceologiche.

«I sindacati degli operatori non a posto fisso ci hanno fatto pervenire giorni fa una richiesta per anticipare a mercoledì i due appuntamenti del 24 e del 31 dicembre – illustra l’assessore al Commercio Mirko Musto -. Richiesta che abbiamo accolto. Già da questa mattina si svolgerà tutto regolarmente, con tutti i settori merceologici operativi, nel rispetto dei Dpcm nazionali e regionali. Anche all’interno del mercato dopo le ore 11 non si potrà vendere caffè e bevande».

Quindi questa mattina a parco delle Acacie, dove si svolge il mercato settimanale, ci saranno sia gli alimentaristi ubicati nell’area esterna che i non alimentaristi collocati negli spazi interni. Tornano così a riempirsi le piazzole interne al parco occupate dal settore non food, che durante il periodo di zona rossa si erano dovuti fermare.

«Per quelli che sono i buonissimi rapporti con l’Amministrazione abbiamo presentato una richiesta che immediatamente c’è stata accolta – commenta Giuseppe Innocente, portavoce della fiera e sindacalista di Confesercenti Associazione imprenditori irpini – di anticipare a mercoledì 23 dicembre e mercoledì 30 dicembre i mercati previsti per il 24 ed il 31. Si tratta di una decisione che avvantaggerà sia gli utenti che gli ambulanti perché offrirà la possibilità di svolgere una fiera nella sua interezza in considerazione dell’opportunità concesse dall’applicazione delle misure previste nella “zona arancione” rispetto a quelle della “zona rossa” che sarebbero scattate proprio giovedì 24 dicembre ed il 31 dicembre. Il mercato di Atripalda è rianimato grazi all’intuito dell’Amministrazione per quelle che sono stati gli accorgimenti adottati all’inizio. Nonostante la pandemia si è lavorato assiduamente in collaborazione con l’amministrazione per ottenere questo risultato eccezionale, a differenza di altri comuni che non sono stati lungimiranti Atripalda è senza dubbio al momento il miglior mercato della provincia di Avellino».