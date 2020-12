Buon Natale da AtripaldaNews: gli auguri nei versi di Gabriele De Masi

Tanti auguri di un Sereno Natale e di un Felice 2021 che possa essere un anno di speranza e di liberazione dalla pandemia.

Auguri ai lettori di AtripaldaNews.

Sarà

Sveleremo di nuovo i volti,

sinceri al sole e alla vita,

nei bar, nelle piazze e per le vie,

nelle chiese, nei quartieri,

che ci hanno visti assenti.

Sarà, il sorriso nuovo,

saluto rinato d’accoglienza

e la parola chiara, invito,

ad essere amici più di prima.

I sommi altari del cuore,

cessato il viola del lutto,

riaccenderanno di antiche

fiamme, le lampade votive

a ringraziamento.

Ce sera

Nous révélerons à nouveau les visages,

sincères au soleil et à la vie,

dans les cafés, dans les places et dans les rues,

dans les églises, dans les quartiers,

qui nous ont vus absents.

Ce sera, le nouveau sourire,

une salutation régénérée d’accueil

et le mot clair, invitation,

à être amis plus qu’avant.

Cessée la pourpre du deuil,

les grands autels du coeur,

rallumeront avec des flammes anciennes,

les lampes votives d’action de grâce.

(trad. Denise Cianciulli)

It will be

We will reveal the true faces

to the sun and the life again

in the bars,in the squares, in the streets,

in the churches,in the neighborhoods

which have seen our absence.

It will be,

the new smile,

a welcoming revived greeting,

the word will be clear again,

an invitation to be friends

more than before.

The greatest heart altars will relight

the grateful votive candles with old flames

when the purple of sorrow die down.

(trad. Adele Mauriello)