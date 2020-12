Atripalda, ultima seduta di Consiglio comunale di fine anno: mercoledì si torna in aula

Il Sindaco Giuseppe Spagnuolo ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, presso la Sala Consiliare in Piazza Municipio per il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 18.30 in seduta di prima convocazione e per il 31 dicembre 2020 alle ore 20.00 in seduta di seconda convocazione per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

2) Revisione periodica delle partecipazioni. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2019. Individuazioni partecipazioni da alienare o valorizzare.

3) Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019.