Fuori dalla morsa dello smog: il 4 gennaio ciclo-staffetta sulle strade di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino

La qualità dell’aria che respiriamo è un tema di estrema urgenza che, vista la situazione registrata sul nostro territorio, va affrontato immediatamente, senza tentennamenti o ulteriori rinvii.

Per questo motivo FIAB Avellino “Senza Rotelle” ed una serie di associazioni chiedono alle cittadine ed ai cittadini di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino di misurare insieme la qualità dell’aria del nostro territorio.

E, per farlo, ha organizzato per Lunedì, 4 Gennaio, una ciclo-staffetta: misureremo dalla sella delle nostre biciclette – minuto per minuto, metro per metro – la quantità di PM1, PM2.5, PM10, NO2 e VOC presente sulle strade di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino.

Nel rispetto delle normative anti-Covid pedaleremo garantendo il distanziamento previsto dalle norme dando vita ad una ciclo-staffetta collaborativa trasportando, ognuno per la propria frazione di percorso, un sensore per la rilevazione della qualità dell’aria.

Invitiamo i Sindaci dei Comuni attraversati dalla Ciclo-Staffetta ad essere presenti in uno dei punti di sosta della iniziativa per sottoporre loro le nostre istanze.

La staffetta si concluderà presso il Comune di Avellino dove, nel pomeriggio, è previsto il Consiglio Comunale monotematico sul miglioramento della qualità dell’aria.

Si tratta di una questione che può vedere soluzioni solo se affrontata con serietà e sinergia, attraverso una collaborazione leale tra tutti i portatori di interessi a partire dalle istituzioni locali.

Per partecipare guarda la mappa o raggiungici Lunedì 4 Gennaio, alle ore 11,00 in Piazza Libertà ad Avellino.

Aderiscono all’iniziativa: FIAB Avellino “Senza Rotelle”, Aria di Avellino, Arci, IDEA Atripalda, Legambiente Circolo Alto Sabato, Legambiente Circolo Valle Solofrana, Bike Tribù, Salviamo la Valle del Sabato, ISDE (Associazione Italiana Medici per l’Ambiente), Associazione WWF Sannio, Calcio Popolare Avellino, Lotta per la Vita, Comitato Acqua Bene Comune, Aspettando Godot (adesioni in aggiornamento).

Respirare aria pulita è un diritto.