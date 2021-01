Fuori dalla morsa dello smog: la ciclo-staffetta ieri ha fatto tappa dinanzi al Comune di Atripalda

La ciclo-staffetta per la qualità dell’aria ieri ha fatto tappa dinanzi al Comune di Atripalda. La manifestazione di sensibilizzazione organizzata da FIAB Avellino “Senza Rotelle” ed una serie di associazioni tra cui Idea Atripalda ha attraversato le strade di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino per misurare la qualità dell’aria del territorio. Questo il commento dell’associazione Idea Atripalda all’iniziativa:

“È stato bello pedalare in giro per la città con FIAB Avellino. Grazie a loro per le belle parole spese sulla mobilità sostenibile e sull’importanza di respirare aria pulita. Insistiamo nel chiedere che vengano installate delle centraline per il monitoraggio dell’aria.

Respirare aria pulita dovrebbe essere un diritto. Invece in un mondo pieno di paradossi bisogna organizzare una ciclo staffetta per richiedere di intervenire contro l’inquinamento.

Siamo stanchi che ci si nasconda dietro il dito della morfologia del nostro territorio. Siamo stanchi che venga sempre rimandato il problema. Siamo stanchi del fatto che nulla cambi, ma non per questo ci fermeremo”.