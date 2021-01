Coronavirus, domani si parte con la campagna vaccinale per il 118 e i distretti sanitari

Dopo Dopo aver completato la vaccinazione anti-Covid 19 del personale sanitario e non dei Presidi Ospedalieri e delle Case di Cura Accreditate (che verranno completate nella mattinata di domani), dall’8 gennaio 2021 si parte con il 118 (398 operatori , compreso il personale volontario delle associazioni), le USCA (17 operatori) e i Distretti Sanitari dell’Asl (1.646 operatori), per un totale di 2.061 operatori. A partire d a domani verrà vaccinato, secondo il Piano Vaccinale della Regione Campania, tutto il personale operante nelle altre strutture sanitarie territoriali dell’ASL , inclusi i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i medici di Continuità Assistenziale, gli specialisti ambulatoriali, oltre ai medici in formazione, specializzandi e tirocinanti , secondo il seguente ordine, stabilito per sorteggio:

– Distretto Sanitario di Baiano;

– Distretto Sanitario di Atripalda;

– Dipartimento di Salute Mentale;

– Distretto Sanitario di Monteforte Irpino;

– Tutela della salute nelle Carceri;

– Distretto Sanitario di Avellino;

– Distretto Sanitario di Ariano Irpino;

– Dipartimento di Prevenzione;

– Assistenza Domiciliare Integrata;

– Direzione Strategica.

Contestualmente, partiranno le vaccinazioni degli operatori e degli ospiti delle RSA che verranno vaccinati presso le loro sedi.

“Stiamo procedendo spediti con le vaccinazioni anti-covid secondo il cronoprogramma stilato dalla Regione Campania – afferma il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Maria Morgante – entro il 20 gennaio completeremo la fase I, con grande impegno di operatori e risorse da parte dell’Azienda Sanitaria Locale. Colgo l’occasione per ringraziare quanti, tra medici, operatori sanitari e non, personale amministrativo dell’Asl, in queste ore si sta adoperando affinché la macchina organizzativa funzioni al meglio a beneficio della collettività”.