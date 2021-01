Servizio d’Informazione ed Accoglienza Turistica in Città, il Comune conferma la Pro Loco di Atripalda. Parla il sindaco Spagnuolo: «Scommettiamo sull’associazione per la gestione del Punto»

«Scommettiamo sulla Pro Loco di Atripalda per la gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica in Città». La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo ha deliberato di proseguire, previa sottoscrizione della convenzione, l’attività di collaborazione per il funzionamento del Servizio I.A.T. (Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica) con l’associazione Pro Loco atripaldese per il periodo che andava da giugno scorso fino al 31 dicembre 2021. Un rinnovo fatto salvo la scadenza anticipata all’atto della messa in sistema dei SIAT e dell’attuazione del progetto “Sistema Irpinia” da parte della Provincia e la conseguente revisione delle modalità di collaborazione.

«Scommettiamo sulla Pro loco sia per una questione istituzionale viso che questa è l’attività principe che la Pro loco dovrebbe svolgere e il Comune lavora con la Pro Loco e tante altre associazioni con le quali abbiamo sempre collaborato sfruttando le energie presenti sul territorio anche per stimolarle ancora di più. E con la Pro loco poi c’è una collaborazione storica su questo campo con un’attività proficua e sotto questo aspetto non possiamo fare altro che confermarla – illustra il sindaco Giuseppe Spagnuolo -. A fine anno abbiamo così prorogato la convenzione con la Pro loco, attualmente vigente da qualche anno, per la gestione del Punto Informativo Turistico. Una proroga che interessa sia i mesi trascorsi che l’intero anno 2021 nell’attesa della partenza del Sistema Irpinia provinciale, un sistema che è di tipo culturale ma che si dovrà raccordarsi anche con le realtà presenti sul territorio da un punto di vista di gestione dei visitatori. Potrebbe darsi che nel corso dell’anno parta questo sistema, perciò abbiamo previsto la possibilità di revisionare questa convenzione con la Pro Loco per calibrare meglio i servizi della Pro loco stessa sul Punto Informativo turistico e coordinarli meglio con questa nuova struttura. Nel deliberato abbiamo incluso solo questa previsione aggiuntiva per una convenzione che prosegue ad andare avanti nonostante le limitazioni attuali legate al Covid».

Un servizio di accoglienza turistica messo in ginocchio lo scorso anno dallo scoppio della pandemia. «Visto le limitazioni di spostamento – prosegue il primo cittadino – abbiamo tenuto conto anche della contemporanea difficoltà della Pro Loco ad operare in queste condizioni e quindi abbiamo mantenuto invariato, anche da un punto di vista economico, la convenzione perché anche se in maniera più limitata l’attività di promozione si sta svolgendo attraverso altri canali e con altre modalità e quando è stato aperto il Punto c’è stata comunque un’attività fisica sul posto».

Per tale collaborazione il Comune del Sabato riconosce infatti un il rimborso delle spese sostenute sino alla concorrenza dell’importo massimo annuo di 4mila euro. Il Punto è attivo presso la sede dell’associazione, guidata dal presidente Lello Labate, eubicata sulla rotatoria della Maddalena. «In questo modo stiamo vicini all’associazione che va avanti con quest’attività che per Atripalda è importante – conclude Spagnuolo -. Speriamo che possa ulteriormente crescere come collaborazione qualora ci sia questa nuova struttura collegata al sistema provinciale cosi faremo in modo da rendere più coordinata l’attività anche rispetto a questa nuova struttura che dovesse partire».