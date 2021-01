Concorso “Accendi il Natale ad Atripalda”: ecco i premiati per l’addobbo più bello

La Giuria, riunitasi ieri sera a Palazzi di Città, ha votato secondo il regolamento approvato con deliberazione comunale n°151 del 16/12/2020 (all’attribuzione del voto finale ha concorso per il 50% il voto popolare espresso con i like sulla pagina fb e per il restante 50% il voto della Giuria) e ha decretato i seguenti vincitori:

ADDOBBO INTERNO:

1° Carpenito Patrizia (91,50/100)

2° Andreoli Cristiana (67,66/100)

3° Francavilla Stefano (62,33/100)

ADDOBBO ESTERNO:

1) Primaverile Mariantonietta (88,75/100)

2) Donatelli Francesco (75,07/100)

3) Cataldo Tiziano (56,64/100)

Nella Giornata di Oggi, Sabato 9 Gennaio, comunicheremo il giorno della Premiazione presso la Casa Comunale, ringraziamo al di là dei premiati tutti i partecipanti.