Il derby campano con la Cavese è dei lupi

Al Pertenio-Lombardi il derby campano, Avellino-Cavese, se lo aggiudicano i biancoverdi. I lupi di mister Braglia passano in vantaggio al decimo minuto del primo tempo con un gol di Adamo e poi subiscono la pressione della Cavese che comunque non porta frutti. I lupi così rafforzano il terzo posto in classifica sfruttando al massimo con Adamo l’errore della retroguardia metelliana.