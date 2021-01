Estorsione ai danni di un bar di Atripalda, rinvio a giudizio per un 28enne del luogo

Estorce consumazioni gratis ai danni di un bar di Atripalda, rinvio a giudizio per un 28enne del luogo. Si è tenuta l’udienza preliminare, dinanzi al Gup del Tribunale di Avellino, dottor Paolo Cassano, per discutere la richiesta di rinvio a giudizio a carico di un 28enne accusato di estorsione continuata ai danni del titolare di un bar della cittadina del Sabato.

Il giovane imputato, assistito dai legali di fiducia Gerardo De Vinco e Sabino Rotondi, la notte del 5 dicembre 2019, secondo l’accusa, rappresentata dal Pubblico Ministero dottoressa Cecilia Annecchini, si recò all’interno del locale già in stato di alterazione psicofisica e dopo un’accesa discussione con un dipendente cominciò ad andare in escandescenza. Successivamente spinse a terra un cliente, mandò in frantumi la vetrinetta posizionata sul bancone e lanciò oggetti in direzione del barista, pretendendo consumazioni alcoliche senza pagare. Sul posto intervennero i Carabinieri di Aiello del Sabato che riuscirono a calmare il giovane. In udienza, il titolare del bar si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Nella querela il commerciante ha dichiarato che in più di una occasione il 28enne si era rivolto con modi violenti nei suoi confronti per ottenere alcolici senza pagare, minacciando di sfasciare tutto il locale. Al termine della discussione i difensori dell’imputato hanno depositato una memoria difensiva chiedendo la derubricazione del reato di estorsione in quello meno grave di insolvenza fraudolenta, ma il Gup dottor Cassano ha deciso per il rinvio a giudizio del giovane. Il processo è fissato per il prossimo 6 aprile dinanzi al Giudice del Tribunale Monocratico di Avellino, dottor Lezzi.