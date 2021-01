Messa in sicurezza del parcheggio pubblico di via Gramsci ad Atripalda, impegno di spesa per l’affidamento della prestazione del rilievo topografico quotato. Con determina a firma del responsabile del II Settore – Servizio Lavori Pubblici guidato dal geometra felice De Cicco 2 è stato incaricato il geometra Carmine Florio di redigere rilievo topografico della piazza Padre Pio e del parcheggio di via Gramsci di proprietà comunale per l’importo di 700 euro nell’ambito dell’intervento denominato: “Messa in scurezza parcheggio di via Gramsci ed aree limitrofe.

Un intervento di rifacimento dell’area di sosta che presenta una pavimentazione in più punti deteriorata ed in altri addirittura mancante che causa infiltrazioni d’acqua piovana nei box garage di proprietà privata ad esso sottostanti. Con Delibera di giunta comunale avente ad oggetto la “destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del vigente codice della strada” l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo ha assegnato la somma di 200mila euro per finanziare l’intervento.

Presso l’Utc di piazzetta Pergola si è provveduto alla costituzione dell’ufficio di progettazione, direzione dei lavori ed esperimento delle attività tecniche.

Lo stato di manutenzione del parcheggio pubblico di via Gramsci e delle strade cittadine è finito più volte nei mesi scorsi al centro di denunce da parte di cittadini attraverso le pagine social. Buche, pavimentazione e tombini saltati delimitati da transenne, asfalto deteriorato e rattoppi di bitume creano pericolosi dislivelli soprattutto per i motocicli. Lo stato di salute delle strade cittadine, in particolar modo quelle secondarie, spesso dimenticate, preoccupa non poco i cittadini.

L’esecutivo municipale ha stanziato anche la somma di 450mila euro per la messa in sicurezza della viabilità comunale che in alcuni tratti versano in condizioni pessime. Strade a volte rese impraticabili con il manto stradale sconnesso e ricco di buche di svariate dimensioni. Tra le strade che necessitano di urgenti interventi di manutenzione anche via Appia, la porta di accesso alla cittadina del Sabato.

I fondi arrivano dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del vigente codice della strada visto «l’impossibilità di acquisire specifico finanziamento sovra-comunale per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle viabilità comunali ivi elencate, rilevando altresì la necessità di intervenire in tempi brevi» si legge nella determina a firma del responsabile del II Settore – Servizio Lavori Pubblici.