Giornata della Memoria: per non dimenticare la tragedia della Shoah

Oggi 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”, in ricordo delle persecuzioni e dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Il 27 gennaio 1945, infatti, furono abbattuti i cancelli di Auschwitz.

Ricordare, questo l’imperativo contro l ‘antisemitismo, l’intolleranza, il razzismo e ogni forma di violenza, oggi più di ieri. L’Olocausto, l’orrore puro, si ricorda in questa giornata in Italia e in tutto il mondo da 75 anni, dal giorno in cui le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz.

La Shoah è stata una tragedia dell’Europa intera, ogni giorno bisogna combattere e vigilare contro ogni possibile passo indietro. Non si deve dimenticare chi ha dato la vita per la follia umana. Tutti abbiamo il dovere, specialmente, nei confronti dei giovani di trasmettere questi principi.