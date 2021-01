Addio a Pasquale Nappa il self made man atripaldese giramondo che viveva in Africa

Se ne è andato a 80 anni Pasquale Nappa, imprenditore globe-trotter originario di Atripalda.

Cresciuto nella cittadina del Sabato, giovanissimo partì per Ginevra, dove avviò le prime esperienze lavorative. Poi la pazza idea, negli anni ‘60, di trasferirsi nel continente africano insieme alla moglie Giannina, originaria del comasco, conosciuta da lui in Svizzera e deceduta pochi anni fa. Nappa scelse di vivere nello Zambia, dove, iniziò a lavorare nelle miniere di diamanti. Poi si mise in proprio e avviò un’attività imprenditoriale di realizzazione di motopompe di sua invenzione per l’adduzione e la distribuzione dell’acqua. Un’idea brillante, tanto da essere premiato alla fine degli anni ’80 dal governo dello Zambia (nella foto con il presidente dello Zambia Kaunda).

Una carriera che non gli impediva di tornare in patria, tanto nella sua Atripalda, dove ancora

oggi ci sono tanti familiari, quanto a Scalea, in Calabria, dove risultava residente.

Negli ultimi mesi la sua salute si era aggravata e ieri una polmonite gli è stata fatale. Lascia le due figlie Daniela e Sarah e i fratelli Anna, Sandra, Antonio e Franco.