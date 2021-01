Ritrovato in montagna il corpo di Domenico Carrara: due comunità in lutto

E’ stato rinvenuto privo di vita in montagna il corpo di Domenico Carrara, il 33enne di Grottaminarda e originario di Atripalda che si era trasferito per lavoro a Bienno, come collaboratore scolastico in un istituto.

Nella località in provincia di Brescia viveva da circa un mese.

Domenica scorsa era uscito per una passeggiata nei boschi. Poi la sua scomparsa e l’allarme dei familiari. Le ricerche da parte del Soccorso Alpino hanno portato ieri al ritrovamento nei pressi di località Castello. Sotto choc la comunità irpina di Grottaminarda dove risiedono i parenti e dove il 33enne era molto conosciuto e stimato. Laureato in Lettere e Filosofia, aveva pubblicato libri di poesie e stava ultimando la tesi per conseguire la specialistica in Filologia all’Università di Fisciano.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Cordoglio e commozione anche nella cittadina del Sabato per la scomparsa del giovane, figlio di Carlo e nipote del compianto medico di base, dottor Domenico. Tante le testimonianze di affetto sui social network di quanti lo conoscevano e lo piangono.