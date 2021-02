Un mese senza il dottor Emilio De Vito, oggi la messa del trigesimo. Presso la chiesa del Carmine, don Ranieri Picone, questo pomeriggio ha ricordato nell’omelia la figura del dottor De Vito, scomparso a 84 anni.

“Sentitemi vicino e parlatemi ancora. Io vi amerò dal Cielo così come vi ho amato sulla terra”. In tanti in queste settimane si sono voluti stringere intorno al dolore della moglie Carmela D’Agostino, dei figli Luca, Daniele e Gerardo, della cognata Liliana Maresca e dei nipotini Chiara ed Emilio.

Il dottor De Vito, ex dirigente dell’Ispettorato forestale di Avellino era molto legato ad Atripalda e partecipava con molto interesse alla vita politica.

Grazie al suo impegno si deve il riconoscimento Docg per il Fiano, il Greco e il Taurasi, contribuendo così al prestigio vitivinicolo dell’Itpinia.