Addio all’ex dipendente comunale Renato Lettieri, stamattina i funerali: cordoglio e dolore in città

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa di Sant’Ippolisto Martire, i funerali di Renato Lettieri, scomparso proprio ieri a 68 anni per un infarto.

Una vita segnata la sua dall’impegno in Municipio, prima di andare in pensione nel 2019, al secondo piano della Casa comunale, dove lavorava nel regolamentare gli ingressi negli orari di ricevimento dei primi cittadini che si sono succeduti nella guida del Governo cittadino.

Dolore e commozione ad Atripalda per la sua scomparsa.

Alla famiglia, alle sorelle Nicoletta, Angela e Rita e al fratello Sergio giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di AtripaldaNews.it.