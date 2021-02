Incendio all’esterno dei locali comunali ad Alvanite, “Noi Atripalda” esprime solidarietà all’associazione culturale

Il gruppo consiliare “Noi Atripalda” esprime sincera vicinanza e solidarietà all’associazione culturale Alvanite. Inspiegabile ciò che è accaduto!

Inspiegabile che ad Atripalda si verifica nuovamente un vile episodio di inaudita violenza!

Inspiegabile che venga colpito un gruppo di ragazzi per bene, che hanno lavorato per riqualificare la struttura e lo spazio comunale , oggetto dell’incendio.

Gli stessi ragazzi che da anni stanno lavorando per risvegliare il senso di comunità dell’intero quartiere di Alvanite.

NOI ci siamo !