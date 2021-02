Festeggiamenti San Sabino: il Coronavirus blocca i falò, la processione e la Santa Manna

Premesso che il perdurare dello stato emergenziale COVID-19 e le relative misure di contenimento non consentono di svolgere attività di ritrovo della cittadinanza in occasione della festività di San Sabino;

Considerato che restano consentite le sole Celebrazioni Eucaristiche all’interno della Chiesa Madre;

Ritenuto opportuno partecipare alla cittadinanza le attività da svolgersi;

si comunica

che in occasione della festività di San Sabino del giorno 9 Febbraio 2021:

• le Celebrazioni Eucaristiche verranno celebrate solo nella Chiesa Madre nei seguenti orari: 8:30 – 10:00 – 11:30 – 17:00 – 18:30 seguendo tutte le misure del protocollo di sicurezza;

• le dette Celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della Parrocchia “Chiesa Sant’Ippolisto Martire”;

• non verrà svolta la solenne Processione per le strade della Città per evitare assembramenti;

• non verrà distribuita la Santa Manna ai fedeli in conformità a quanto disposto dalle misure anticovid;

• non vi sarà l’accensione del tradizionale falò a cura dell’amministrazione comunale nella Piazza Umberto I nella serata del 08/02/2021;

• non è consentita l’accensione dei falò sia nei quartieri che nelle periferie della città;

• non è consentito lo svolgimento di attività di ritrovo che provochi assembramenti e quindi sia in contrasto con la normativa emergenziale del momento.

La fiducia nel prossimo e nella medicina, che dovrebbero condurci al superamento di questo stato emergenziale, ci portano a sospendere, con rammarico, per l’anno 2021 le nostre tradizioni locali nella consapevolezza e nella speranza che il 2022 segni il riavvio di tanti momenti di condivisione sociale della nostra comunità.

Ci affidiamo al senso di responsabilità di ogni fedele cittadino affinché le manifestazioni che svolgeremo vengano vissute nel rispetto delle regole per la salvaguardia di tutti.

EVVIVA SAN SABINO!

Il Parroco

Don Fabio Mauriello

Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo