Fiamme dalla cenere su un balcone ad Atripalda, paura tra i condomini di un palazzo di via Vegliante: intervento dei Vigili del Fuoco. Foto

Va a fuoco la cenere di un caminetto collocata su un balcone, attimi di paura si sono vissuti ieri in un palazzo di via Vegliante ad Atripalda.

Tutto è accaduto nel pomeriggio, intorno alle ore 17, quando da un terrazzo di un appartamento al primo piano di uno stabile si è alzata una densa nube di fumo nero e delle fiamme che hanno avvolto il terrazzo.

A innescare l’incendio probabilmente la cenere bollente del camino che sarebbe stata collocata in una busta fuori al balcone. Forse un colpo di vento ha fatto ripartire qualche scintilla che ha dato alle fiamme del materiale intorno collocato sul terrazzo tra cui dell’edera sintetica, subito spento dal tempestivo intervento della squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuta sul posto. E chiamata dai proprietarie da alcuni residenti.

Il fumo ha poi invaso il vano scale dell’edificio creando tanto spavento tra i condomini degli altri appartamenti

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino, in pochi minuti, ha scongiurato il peggio e che le fiamme si potessero propagare anche ad altri piani e appartamenti. In strada numerosi i curiosi per assistere alle operazioni di spegnimento.

Fortunatamente, proprio grazie al tempestivo intervento, non si è registrato nessun ferito e nessuno degli inquilini dello stabile ha dovuto far ricorso alle cure mediche.