Videosorveglianza, Atripalda accende la Control Room. Il sindaco Spagnuolo annuncia: «L’impianto è in prova. La settimana prossima sarà attivo»

«L’impianto di videosorveglianza è stato ripristinato ed è in prova. Stiamo valutando la fase tecnica. La settimana prossima sarà definitivamente attivo» . Ad annunciare l’accensione delle telecamere ad Atripalda è il sindaco Giuseppe Spagnuolo nel giorno in coi sul territorio comunale è incominciata da parte de Comando della Polizia Municipale, guidato dal comandante Domenico Giannetta, l’installazione della cartellonistica che informa i cittadini della presenza delle telecamere. I primi due cartelli sono stati affissi ieri mattina dinanzi Palazzo di città, dove sono presenti due telecamere che monitorano piazza Municipio. Al primo piano di Palazzo di città la ditta sta completando gli ultimi interventi alla Control Room, con il montaggio dei monitor, sotto lo sguardo vigile di Giannetta.

«L’impianto è già funzionante e stiamo effettuando le ultime prove, l’allestimento della Control Room e della segnaletica – prosegue il primo cittadino . Dalla settimana prossima sarà riattivato e quindi sarà disponibile anche per le forze dell’ordine. Si è completata così la fase di rimessa a norma dell’impianto con la realizzazione della Control Room separata, con l’ottemperanza alla normativa sulla privacy. Sostanzialmente abbiamo completato tuta questa procedura. E quindi dalla settimana prossima avremo un ulteriore elemento di supporto alla sicurezza e controllo, innanzitutto del traffico, ma anche per ragioni di sicurezza per le forze dell’ordine che quando riterranno necessario potranno fare dei controlli»

Uno strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatori molto atteso e richiesto più volte dalla cittadinanza e al centro anche della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblicato voluto dal prefetto di Avellino Paola Spena dopo la bomba carta fatta esplodere ad inizio anno davanti ad un’attività commerciale. E proprio tra le contromisure individuate con urgenza dal Comitato provinciale c’è la Control Room tra forze dell’ordine puntando per la cittadinanza del Sabato alla riattivazione della video sorveglianza. Una prima strategia operativa contro il racket che vedrà l’occhio elettronico riaccendersi dalla settimana prossima.

Le Telecamere di Contesto sono già presenti in piazza Umberto I, via Appia Rotonda Famila (Svincolo dell’Autostrada Avellino – Salerno), Contrada Alvanite (via Madre Teresa di Calcutta e via Caduti Forze dell’Ordine), via Roma (all’altezza della rotatoria della Maddalena), via Manfredi e in altri punti strategici.

Un progetto redatto dagli uffici comunali guidati dal comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta e portato a conclusione nonostante il mancato finanziamento ministeriale al progetto denominato «Atripalda Città Sicura».

Un sistema di controllo con l’occhio elettronico molto atteso dalla popolazione anche a seguito della escalation di furti nelle abitazioni e villette delle contrade periferiche registrati in questi mesi.