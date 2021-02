Incendio ad Alvanite, il Prc accusa: “Quando mancano le parole…”

Se non si trattasse di un’immagine retorica abusata, diremmo che il sindaco G. Spagnuolo, nella vicenda dell’ incendio alla sede dell’associazione culturale ”Alvanite”, ha osservato un assordante silenzio: giusto qualche storta e stentata sillaba di circostanza, e nulla più. Niente presenza sul posto (né sua né, a quel che è dato sapere, dei suoi assessori, così solerti in genere nell’ informare la cittadinanza via social sulle loro attività anche minute), a differenza di quanto, peraltro doverosamente, fatto in occasione di altri recenti episodi di violenza. Perché questa disparità di atteggiamento? Esistono forse – vien da pensare – dei bersagli di violenza di “serie B”, non meritevoli di una solidarietà piena e calorosa? Perché oggi tanta freddezza? Il sindaco sa forse cose che noi non sappiamo? Oppure perché, più verosimilmente, l’associazione “Alvanite” nel recente passato si è espressa in maniera critica nei confronti dell’attuale amministrazione, denunciandone l’ inerzia al cospetto dello stato di abbandono del quartiere e della pericolosa fatiscenza degli edifici e rivelandosi una spina nel fianco del suo torpore? Oppure ancora, semplicemente, perché ciò che accade oltre il perimetro del centro urbano a G. Spagnuolo e soci non interessa affatto?

A questo punto è tanto più necessario che la solidarietà non espressa con le parole arrivi al più presto attraverso fatti concludenti, assegnando senza indugio una nuova sede all’ associazione e, più in generale, rilanciando un processo di partecipazione (uno dei tanti nervi scoperti di questa amministrazione), che passi per la ricostituzione del comitato di quartiere. E, soprattutto, cominciando a comportarsi, rispetto alle enormi problematiche di Contrada Alvanite e di tutte le periferie cittadine, con quella serietà finora completamente assente.

Luigi Caputo – PRC Atripalda

Comitato Politico Provinciale Federazione PRC Avellino