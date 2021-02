Coronavirus, il sindaco Spagnuolo spiega la decisione di chiusura dei plessi dell’istituto “De Amicis-Masi”: “troppi contagi”

E’ di poche ore fa la mia ordinanza di chiusura delle scuole per l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto “De Amicis – Masi”.

In settimana si è registrato un aumento dei contagi da COVID-19 in città, che hanno coinvolto anche un operatore scolastico, alcuni genitori di bambini frequentanti le scuole e, nelle ultime ore, si è avuta notizia di un bambino positivo e qualche altro caso sospetto. Nell’attesa delle dovute procedure di indagine Asl come da protocollo, in via precauzionale ma soprattutto a tutela della salute pubblica, si è disposta la chiusura dei plessi dell’istituto per una sanificazione straordinaria, quale misura di precauzione ulteriore in attesa dell’esito delle attività di accertamento e monitoraggio.

Da Lunedì sino a Mercoledì, dunque, le scuole del nostro Istituto resteranno chiuse.

E’ una scelta difficile, perché il diritto all’istruzione è sacro ma lo è ancor di più il diritto alla salute.

Sono convinto che la cittadinanza Atripaldese comprenderà ed appoggerà questa mia decisione, presa nell’interesse di tutti in questo momento così drammatico per il Paese ed anche per la nostra comunità.

Il sindaco

Giuseppe Spagnuolo