Atripalda piange Giosuè Lombardi seconda vittima per Covid in 24 ore.

Una città dove crescono i contagi e che nel giro di 24 ore registra la seconda vittima (la quinta della pandemia in città): dopo la scomparsa del decano dei commercianti Sabino Trezza, dolore e commozione nella cittadina del Sabato per la prematura morte di Giosue Lombardi, 57 anni dipendente della Capaldo Spa. Tutte e due erano ricoverati presso la terapia intensiva dell’Ospedale Moscati di Avellino.

E sui social la città si è stretta al dolore della famiglia, la moglie Gina Ciriello e le figlie Sabina Lombardi, Giulia e Michela Limone, il padre Annino, la suocera America Gengaro, i fratelli Ciro e Nicola, le cognate Stefania Ciriello, Barbara Visilli e Tiziana Limone e i parenti tutti.

Atripalda assiste preoccupata cosi ad un aumento dei contagi legati ad un focolaio scoppiato nella cittadina atripaldese.

Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della redazione di Atripaldanews.