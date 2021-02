Chiusura scuole ad Atripalda, le critiche dell’ex sindaco Paolo Spagnuolo: “decisioni prese sempre in ritardo”

Da oggi e fino a dopo domani le scuole dell’istituto “De Amicis-Masi” di Atripalda resteranno chiuse. A deciderlo ieri il sindaco Giuseppe Spagnuolo dopo un aumento dei contagi. Ma in città monta la polemica sui ritardi nella chiusura degli istituti scolastici, come aveva auspicato giorni fa l’ex sindaco Paolo Spagnuolo che aveva criticato l’operato dell’Amministrazione e della dirigente scolastica di non chiudere le scuole in via precauzionale: «ancora una volta paghiamo lo scotto di un sindaco e di un assessore all’istruzione silenti e assenti visto che le voci di contagi ci sono da giorni e nessuno si è degnato di fare una comunicazione. C’è poi da dire che la situazione a via Pianodardine la mattina è insostenibile perché non è stato fatto un piano traffico prima della riapertura delle scuole. Non è stato organizzato nessun tavolo tecnico anche in rifacimento alla presenza al cantiere del rifacimento del ponte lungo la Variante e dell’imminente apertura di un supermercato».