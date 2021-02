L’Avellino batte in casa il Palermo

L’Avellino batte al Partenio-Lombardi il Palermo per 1-0. La partita cambia al quinto minuto del secondo tempo, quando Silvestri rilancia un pallone per eludere la pressione degli avversari. Un pallone che però rimbalza in area di rigore del Palermo e scavalca l’estremo difensore rosanero Pelagotti colpevolmente fuori dai pali, regalando così i tre punti ai biancoverdi di mister Braglia.