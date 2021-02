Aggiudicati i lavori da un milione di euro per l’ “Intervento di efficientamento energetico della scuola per l’Infanzia “G. Pascoli” di contrada Spagnola ad Atripalda

Aggiudicati i lavori per l’ “Intervento di efficientamento energetico della scuola per l’Infanzia “G. Pascoli” di contrada Spagnola ad Atripalda, Con determina del responsabile del II Settore – Servizio Lavori Pubblici, geometra dell’Utc Felice De Cicco, si è proceduto all’affidamento all’impresa “SA.MO. costruzioni di Sanseverino Modestino” di Ospedaletto d’Alpinolo, che ha formulato la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinando l’importo di aggiudicazione dei lavori di 1.022.629,94 comprensivo di iva. L’edifico scolastico di via Antonio de Curtis che rientra tra i plessi dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Masi” ha beneficiato lo scorso anno di un finanziamento. Un lungo iter amministrativo avviato dall’amministrazione Laurenzano per volontà dell’allora assessore ai Lavori Pubblici Antonio Troisi nell’anno 2010 mediante l’adesione al bando nazionale “POI – Energia”. La progettazione prevede la riqualificazione energetica del complesso edilizio mediante la realizzazione di un cappotto termico e di un tetto verde, la sostituzione di tutti gli infissi con materiali ad alta efficienza energetica, la sostituzione delle caldaie a metano con una pompa di calore, l’adeguamento impiantistico e la sperimentazione di principi di domotica.

Il progetto poi + stato ripreso dall’Amministrazione guidata dal indaco Giuseppe Spagnuolo che ha incassato la assomma di 1.178.689,40 euro.

Quando ci sarà l’apertura del cantiere, gli alunni dell’Infanzia di contrada Spagnola si trasferiranno presso le aule di via Appia che per decenni hanno ospitato il liceo scientifico.

L’immobile affittato dal Comune nel mese di ottobre scorso sarà utilizzato per l’allocazione temporanea «di attività scolastiche in relazione alle necessità correlate all’emergenza sanitaria in atto e alla realizzazione di interventi di ristrutturazione sugli edifici scolastici esistenti».

Il finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Istruzione per l’affitto dell’immobile è di 77.220,00 euro oltre a 28.260,00 euro per spese di conduzione degli spazi in affitto e di relativo adattamento alle esigenze didattiche.

Si tratta dei locali messi a disposizione dal “Poliambulatorio Ma.Re. S.r.l”, in via Appia, al numero 113, al primo piano di un grande palazzo in passato adibiti per ospitare le aule del liceo scientifico “De Caprariis” prima del trasferimento nella nuova sede realizzata dopo il passaggio a livello dalla provincia di Avellino. Locali da adibire ad attività didattiche, fermo restando la esecuzione delle necessarie opere di adeguamento come il rifacimento dei servizi igienici e la messa in sicurezza degli impianti e degli infissi. Si potrà ricavare un’unità funzionale di quattro aule compresi i servizi oltre ad un’aula da destinare a sala dei professori. E quindi anche come dimensioni sono sufficienti per ospitare le quattro aule che attualmente sono ubicate a contrada Spagnola.