Coronavirus, il sindaco Spagnuolo proroga la chiusura di Primarie e Medie della scuola “De Amicis-Masi” di Atripalda fino al 13 febbraio: “in presenza Infanzia e liceo”

Coronavirus, il sindaco Giuseppe Spagnuolo ha prorogato la chiusura di Primarie e Medie della scuola “De Amicis-Masi” di Atripalda fino al 13 febbraio. “Per ora restano chiuse le elementari e medie perche non si è ancora concluso il tracciamento e i provvedimenti per i positivi riscontrati, ed in via precauzionale resteranno chiuse fino al 13 febbraio – spiega il primo cittadino-. Riapre la scuola dell’Infanzia perché non si è registrato nessun caso di positività. E anche il liceo De Caprariis continuerà regolarmente in presenza avendo concluso il tracciamento e provvedimenti interessati legati al caso positivo registrato nell’istituto”’.