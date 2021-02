Raccordo chiuso per frana, intervento dei Vigili del Fuoco. Foto

Intorno alle ore 12’30 di oggi, 10 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, al Km. 28,600, per una frana che ha interessato entrambi i sensi di marcia, tra Serino ed Atripalda. La squadra del Comando di via Zigarelli prontamente giunta sul posto, ha immediatamente verificato che non vi fossero persone coinvolte, e ha messo in sicurezza l’area, facendo intervenire gli enti preposti per avviare i lavori per il ripristino delle carreggiate sia in direzione Avellino che Salerno.