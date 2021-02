Riaperto il raccordo Avellino-Salerno dopo la frana di ieri

E’ stato riaperto poco fa il Raccordo autostradale Avellino-Salerno dove ieri si è registrato una frana per il maltempo in territorio di Atripalda.

I tecnici di Anas e le imprese, dopo verifiche proseguite per tutta la giornta di ieri, hanno rimosso i detriti e gli arbusti dal tratto della carreggiata interessata, e riaperto la strada alla circolazione, con un deviazione nella corsia opposta a quella interesata dalla franaa.