Torna la neve in Irpinia: temperature in forte calo

Irpinia imbiancata e temperature in forte calo. Il risveglio è stato caratterizzato da una novità meteorologia: dopo le forti piogge dei giorni scorsi arriva la neve in città e in provincia.

Le temperature sono in calo rispetto agli ultimi giorni.

Gia in azione gli spazzaneve comunali per liberare le strade.

Puntuale la perturbazione a carattere nevoso ha interessato Avellino, e l’intera Provincia. Al momento non si registrano particolari criticità, ma i Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi per il recupero di veicoli rimasti bloccati a causa della neve.