Ciclismo, il team Eco Evolution Bike accoglie la visita del del sponsor Orlando Niboli

Il team Eco Evolution Bike accoglie con entusiasmo e orgoglio il dottor Orlando Niboli, patron del gruppo Fondital, sponsor del team ciclistico atripaldese. A fare gli onori di casa il dottor Marco Miele che in un’atmosfera conviviale ha accolto con un caloroso benvenuto nella sala convetion della sede Mielepiu il dottot Niboli e il suo staff. Presenti per l’occasione oltre al presidente del team Giuseppe Albanese, il vice Pasquale Manna, il segretario Pellegrino Tozzi e i consiglieri Adolfo Rodia, Annalisa Albanese, Alfonso Alvino, Carlo Taccone.

Imprenditore di successo, il dott or Niboli è anche grande appassionato di ciclismo. Tra i convenuti tante le domande, le curiosità, le foto e le battute:”Il ciclismo è uno sport unico, esordisce il dott Miele, che mette al centro la passione, l’impegno e la dedizione per la propria squadra. E’ uno sport che trasmette valori importanti e per come è strutturato, consente di creare delle dinamiche di appartenenza a una squadra che trovo molto interessanti e assimilabili al mondo del lavoro. Certo apparentemente sport e lavoro possono sembrare ambiti distanti, ma , in realta cosi distanti poi non sono: condividere una passione, portarla avanti, superare momenti difficoltosi, cosi come gioire insieme dei successi sono tutto aspetti che appartengono ad entrambi i contesti”.

Poi infine i saluti e la foto di rito di gruppo.