Potatura straordinaria dei platani di Atripalda: si parte domani mattina

Potatura straordinaria dei platani di Atripalda. Prenderà il via domani mattina un intervento straordinario di taglio degli alti fusti per una maggiore sicurezza stradale. La potatura interesserà le alberature di via Appia, largo Pergola, via San Lorenzo e piazza Giovanni XXIII. Ben 127 platani sui quali intervenire con urgenza. Alla base dell’urgenza la relazione del Responsabile del Servizio Ambiente dalla quale si evince la necessaria esecuzione della «potatura straordinaria di 127 platani perché i rami protendono oltre la sede stradale, ovvero nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade, o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade; ed in previsione di eventi meteorologici intensi, possono creare situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni». Il costo dei lavori, compreso gli oneri di smaltimento del materiale proveniente dalla potatura, è stato stimato in 10.990,00 euro oltre Iva per complessivi 13.407,80 euro.

«Si tratta di un intervento di potatura leggera che inizierà martedì da via Mastroberardino e piazza Giovanni XXIII e continuerà in ordine lungo via San Lorenzo, via Appia e Largo Pergola per un totale di 134 platani – illustra la delegata al Verde Pubblico Anna De Venezia -. Un lavoro rinviato lo scorso anno a causa del lockdown, diventato oggi necessario per la sicurezza poiché i rami che si pretendono lungo la sede stradale e verso i marciapiedi limitano la visibilità e la corretta fruibilità della stessa; una situazione che si può aggravare in caso di intensi eventi meteorologici. Sarà un intervento di sola spollonatura ed asportazione del secco in quanto l’innalzamento repentino delle temperature, anomalo per il periodo, sta facendo anticipare la ripresa vegetativa degli alberi. Un intervento curato dal Responsabile del Servizio Ambiente dell’Utc, geometra Vincenzo Caronia, comunque diverso per procedura ed impegno economico per i 7 alberi di via Mastroberardino, ricadenti in una zona compromessa dal cancro colorato; un lavoro di somma urgenza, che si cercherà di portare a termine nel più breve tempo possibile anche per arrecare il minor disagio ai cittadini».

L’intervento sarà realizzato attraverso l’utilizzo di piattaforme mobili e mira ad assicurare un più ordinato sviluppo dell’albero nel tempo. A sovraintendere ai lavori oltre all’Utc ci saranno in campo anche i vigili del Comando della Polizia municipale, che provvederanno a chiudere a tratti le strade interessate dall’intervento, indicando per gli automobilisti percorsi alternativi e consentendo il transito a residenti e mezzi di soccorso. Il tutto per contenere i disagi per commercianti e cittadini.