Polemiche sui ritardi nella partenza del Punto Vaccinale di Atripalda, il sindaco Spagnuolo: “sistema trasparente sul sorteggio, no ad allarmismi”

Corre l’obbligo di precisare che il punto vaccinale covid 19 di Atripalda e’ stato individuato in Via Rapolla, è pronto dalla scorsa settimana e sarà attivo non appena ci saranno disposizioni dall’ASL. E’ evidente che c’è l’esigenza e la volontà generale di vaccinarsi ma e’ ancor più evidente che bisogna attendere il proprio turno, essendo stato predisposto un sistema TRASPARENTE di sorteggio dei comuni per il quale si puo’ solo seguire la procedura individuata dalla ASL compatibilmente con la sua organizzazione, velocità e disponibilità di vaccini e personale.

In tutti comuni si sta attendendo il proprio turno senza fare allarmismo e senza ingenerare panico, nè tantomeno pretendere una prelazione (impossibile) che sarebbe in spregio al criterio di trasparenza e correttezza, altrove naturalmente rispettato.

L’amministrazione ha fatto tutto quanto in proprio potere per la predisposizione del centro e non resta che attendere il proprio turno come da procedura ASL e l’inizio delle operazioni vaccinali anche qui ad Atripalda.

La situazione generale del contagio ci impone, e per questo vi invito a farlo, di dare maggiore attenzione ai comportamenti che assumiamo provando a limitare le uscite allo stretto necessario e ad indossare mascherine e mantenere distanziamento sociale.

Il Sindaco

Giuseppe Spagnuolo