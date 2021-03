Nasce “Amica Service” portale web per dare visibilità e nuove opportunità alle aziende

Nasce Amica Service piattaforma online che punta a dare maggiore visibilità e competitività alle aziende del territorio, sostenendo le imprese commerciali cittadine, sfruttando le potenzialità della rete.

Amica Service punta a creare infatti nuove opportunità di business per le aziende irpine che non sono ancora organizzate per gestire processi di vendita e distribuzione online, offrendo così maggiore visibilità sul web alla loro offerta.

Le imprese che aderiscono all’iniziativa avranno a disposizione una vetrina virtuale per il proprio sito o pagina social.

Il tutto per comprendere le esigenze dei consumatori digitali attraverso advertsing personalizzati, intercettare nuovi clienti e nuovi mercati, in modo da ampliare ulteriormente il bacino commerciale di vendita.

Per promuovere la piattaforma, Amica Service inoltre dispone di affissioni, passaggi radio, promozione sui canali social istituzionali, banner su quotidiani online, impianti cartelloni pubblicitari e camion vela.

Il nuovo portale web è stato realizzato da un’idea di “Amica Pubblicità & Servizi” azienda punto di riferimento ad Atripalda e ad Avellino, con i due negozi di via Marino Caracciolo e via Carducci, per la comunicazione. L’estro dei titolari Antonio De Vinco ed Enza Esposito con il figlio Nino unitamente ai loro collaboratori coordinati da Loredana, dà vita a campagne pubblicitarie con vele, cartellonista e volantinaggio nonché studio di creazione di loghi e marchi, adesivi, vetrofanie, cartelli, insegne, striscioni, stampa piccole e grandi dimensioni, volantini, servizio hostess e tanto altro ancora.