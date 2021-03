Campania in zona rossa, mercato infrasettimanale e mercatino del contadino ad Atripalda aperti solo per la vendita di generi alimentari

Mercato infrasettimanale e mercatino del contadino aperti solo per la vendita di generi alimentari ad Atripalda.

E’ quanto deciso dal sindaco Giuseppe Spagnuolo e dall’assessore al Commercio Mirko Musto che hanno firmato un avviso per la cittadinanza e gli operatori commerciali con il quale comunicano che in base alle ultime disposizioni per il contrasto della pandemia e per l’entrata della regione Campania in zona rossa sia la fiera settimanale del giovedì che il Farmer Market della domenica mattina restano aperti regolarmente ma solo per la vendita di prodotti alimentari.