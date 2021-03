Buoni spesa per l’emergenza Covid, terzo bando a sostegno delle famiglie

Voucher comunali per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, la giunta del sindaco Giuseppe Spagnuolo pubblica l’avviso per il terzo bando: da questa mattina si possono presentare le domande sulla piattaforma online.

Dopo i primi due bandi, l’esecutivo comunale di Palazzo di città ha approvato le direttive per la terza chiamata per l’assegnazione dei buoni spesa a valere sulle risorse disponibili pari a 52.078,14 euro. L’avviso richiede il rispetto dei seguenti criteri, per la presentazione della domanda: essere residenti nel Comune; di non aver l’intero nucleo familiare un Isee corrente superiore a 9.360,00 euro, oppure fino a 20mila euro ma che dimostri una sospensione e riduzione dell’attività lavorativa nell’anno 2020 legata allo scoppio della pandemia. I beneficiari delle precedenti misure di sostegno alimentare posso presentare domanda ma potranno accedervi in via residuale.

«Avevamo l’esigenza di ampliare la fascia di possibili beneficiari – illustra il sindaco Giuseppe Spagmuolo – perché con i primi due bandi alla fine solo una parte molto ristretta della popolazione poteva rientrare. Con questo bando puntiamo a raggiungere una fascia più ampia della popolazione ma comunque in difficoltà».

I buoni spesa saranno assegnati sulla base delle dichiarazioni rese dall’utente in relazione alle autocertificazioni previste nell’ammontare di seguito indicato: 100 euro per nuclei familiari composti da una sola persona; 200 euro per nuclei familiari composti da due persone; 300 euro per nuclei familiari composti da tre persone; 400 euro per nuclei familiari composti da quattro persone e 500 euro infine per nuclei familiari composti da cinque o più persone. Le domande dovranno essere presentate in modalità online attraverso la piattaforma dedicata “https://atripalda.bonuspesa.it”, piattaforma elettronica del Comune del Sabato, a partire da questa mattina 10 marzo e fino alle ore 14 del 26/03/2021. L’assegnazione dei bonus sarà comunicata ai cittadini attraverso un Sms sul numero indicato evidenziando il credito disponibile. Sempre nell’sms sarà indicato un Pin personale associato al codice fiscale del beneficiario, necessario per accedere agli acquisti. La giunta ha poi deciso di prorogare la scadenza per l’utilizzo dei buoni spesa al 30 aprile 2021 anche per i beneficiari dei precedenti avvisi.