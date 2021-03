Laurea Angelina Ercolino, auguri

Presso l’Università degli Studi di Tor Vergata in Roma ha conseguito il diploma di laurea in Scienze infermieristiche, la giovanissima Angelina Ercolino discutendo una interessantissima tesi su “moderne tecniche urologiche” riscuotendo il plauso della intera Commissione esaminatrice. Alla neo dottoressa giungano gli auguri più fervidi della nostra redazione. Auguri anche ai genitori Tia e Giuseppe, particolarmente felici per il lieto evento.